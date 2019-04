"Polska wykręca się od rozmów". Kulisy debaty w PE

Rząd Mateusza Morawieckiego już po raz drugi wystawił tylko ambasadora, a nie ministra do dyskusji o praworządności w Polsce. Ale Berlin oraz Paryż i tak domagają się czwartego wysłuchania Polski przez Radę UE w czerwcu. O szczegółach donosi "Deutsche Welle".

Debatę o Polsce umieszczono w programie obrad pomimo zabiegów polskiej dyplomacji. Ta zarzuca wiceprzewodniczącemu Komisji Europejskiej Timmermansowi wykorzystywanie tematu Polski do własnej kampanii wyborczej (jest kandydatem unijnej centrolewicy na szefa Komisji). Tyle, że nie sposób było znaleźć wymaganej połowy krajów Unii, by wykreślić temat Polski z porządku obrad.

Zagrożona niezależność sędziów

- To nie przedstawia żadnej specjalnej wartości dodanej. Wszystkie argumenty już wybrzmiały. Nie widzimy powodów, by to powtarzać - przekonywał dziennikarzy minister ds. UE Konrad Szymański. A skoro obrady się nieco przeciągnęły (o ponad godzinę) oznajmił, że wraca z Luksemburga do Warszawy o ustalonej wcześniej godzinie. - Gdyby chodziło o jakiś inny punkt, to być może brałbym pod uwagę zmianę planów - przyznał Szymański. Polskę reprezentował ambasador przy UE Andrzej Sadoś.