ONR z Białegostoku chwali się w sieci: Medale wręczał nam sam minister Jurgiel

Działacze ONR z Białegostoku od dawna są na cenzurowanym. Jednak to nie przeszkodziło ministrowi rolnictwa z PiS Krzysztofowi Jurgielowi wręczyć jej działaczom medali za udział w biegu "Tropem Wilczym".

Białostocki ONR to chyba najgłośniejsza z brygad tej organizacji. Wiele kontrowersji wzbudził marsz i msza zorganizowane w Białymstoku, niektórych członków organizacji oskarżano też o łamanie prawa. To pod adresem narodowców z Białegostoku padło słynne "idziemy po was" byłego szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Dzisiaj narodowcy z Podlasia zdają się nie mieć takich problemów.