Oni wyprzedzili Brexit. Republika Frestonii w sercu Wielkiej Brytanii

Zagrożeni eksmisją mieszkańcy zebrali się razem i ogłosili niepodległość. Zaczęli od wydawania własnych znaczków pocztowych, zatwierdzonych przez Royal Mail i od publikowania własnej gazety "The Tribal Messenger". Odbyły się wybory, w których wyłoniono własnego ministra spraw zagranicznych i ambasadora, a wszyscy mieszkańcy przyjęli nazwisko Bramley, od nazwy lokalnej drogi. Świeżo powstała Republika Frestonii zaapelowała nawet do Organizacji Narodów Zjednoczonych o wysłanie sił pokojowych, co miałoby zapobiec spodziewanemu rozwiązaniu ich przez radę miasta.