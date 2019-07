Onet: ONZ pyta polski rząd o dyscyplinarkę sędzi. "To pierwszy raz w historii"

Nigdy wcześniej Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prokuratorów nie chciał od żadnego państwa europejskiego wyjaśnień ws. konkretnego sędziego – podkreśla portal. Teraz Diego Garcia Sayan czeka na odpowiedź Warszawy ws. dyscyplinarki dla sędzi Aliny Czubieniak.

Amnesty International: sprawa bez precedensu

Pytanie, jakie do rządu w Warszawie skierował Specjalny Sprawozdawca ONZ nie ma precedensu – zwraca na to uwagę Amnesty International. Szefowa organizacji w Polsce mówi portalowi: - Po raz kolejny polski rząd krytykują poważane instytucje międzynarodowe za tak zwaną reformę systemu sprawiedliwości – podkreśla Draginja Nadażdin.

- Do podobnych interwencji Specjalnego Sprawozdawcy ONZ dochodziło w krajach takich jak Nigeria, Wenezuela czy Filipiny. Obecny Specjalny Sprawozdawca do tej pory zajął się kilkoma przypadkami w różnych krajach, w których sędziów i prokuratorów spotkały sankcje dyscyplinarne za wyrażane przez nich poglądy – mówi szefowa Amnesty w Polsce Onetowi.

Draginja Nadażdin przypomniała, że ONZ i wcześniej Komisja Europejska mają wątpliwości co do "modelu sędziowskich postępowań dyscyplinarnych w Polsce".

Sędzia Alina Czubieniak upomniana za "niewłaściwe stosowanie przepisu"

