Afer wokół ukaranej sędzi Aliny Czubieniak. Sprawę bada rzecznik dyscyplinarny

Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych zajął się wypowiedziami Aliny Czubieniak. Sędzia została ukarana upomnieniem przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i pozwoliła sobie na komentarze, które uznano za "znieważające" wobec organu.

Te wypowiedzi to m.in.: "piątkowa rozprawa to było najbardziej żenujące wydarzenie w moim życiu zawodowym", "miałam wrażenie, że rozmawiam ze ślepym o kolorach albo z głuchym o muzyce", "kara upomnienia dla mnie to była klasyczna ustawka".