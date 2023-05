On to zrobił! Wpadka "nieskazitelnego" Williama

Wpadka Williama podczas przysięgi

Na królewskim dworze pojawiły się prawie wszystkie osoby związane z Pałacem Buckingham. Zabrakło żony młodszego syna króla, Meghan Markle. Do Londynu przyleciał za to jej mąż, książę Harry. Podczas ceremonii został on jednak posadzony z dala od ojca.