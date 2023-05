"Boże, chroń Króla". Najważniejszy moment koronacji Karola III

To był najważniejszy moment dla króla Karola III. Na jego głowie spoczęła korona św. Edwarda. Towarzyszyły temu fanfary i okrzyk "God Save the King". W sobotę w Opactwie Westminsterskim pojawiło się ponad 2,2 tys. zaproszonych osób – przedstawicieli rządów z całego świata, członków rodziny królewskiej i wybitnych gości. Nagranie z momentu koronacji króla Karola III opublikowała agencja Associated Press. Karol III złożył przysięgę i został koronowany przez arcybiskupa Canterbury, Justina Welby'ego. Otrzymał insygnia królewskie – koronę, berło i miecz. Przysięgę królowi złożył m.in. jego starszy syn – książę William.