Omikron w Europie. Głośna zapowiedź Morawieckiego

Omikron i nowe obostrzenia. Morawiecki deklaruje

Premier był pytany m.in. o zarzuty ze strony opozycji o to, że nie ma podstawy prawnej do weryfikowania limitów osób w danych przestrzeniach. - To nieprawda, że nie ma limitów. One cały czas obowiązują. Jeżeli w danym miejscu znajduje się pewne grupa ludzi, to ponad miarę mogą wejść tylko osoby, które są zaszczepione. Są QR kody, znam osoby, które to stosują - mówił Mateusz Morawiecki w "Gościu Wiadomości".