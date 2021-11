Omikron w Czechach. Nowy wariant potwierdzony testami

Czesi, a także obywatele Unii Europejskiej, którzy przebywają do Czech z ośmiu krajów z Afryki, muszę odbyć co najmniej 10-dniową kwarantannę. Co więcej, obywatele państw trzecich, którzy nie mają stałego prawa pobytu w Czechach, nie mogą przekroczyć granicy tego kraju.