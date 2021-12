Omikron. Nowy wariant może zmienić wszystko. "Zagrożenie na horyzoncie"

W Wielkiej Brytanii wariant koronawirusa o nazwie Omikron rozprzestrzenia się - jak mówi brytyjski minister zdrowia - w niezwykłym tempie. Liczba przypadków nowych zakażeń podwaja się co dwa do trzech dni. Trwa walka z czasem. Na to wszystko z niepokojem patrzą polscy eksperci. - Niestety jest zagrożenie na horyzoncie, które jest związane z Omikronem. To zagrożenie mówi, że pojawi się mutant, który jest w dużej mierze odporny na przeciwciała - stwierdza dr Franciszek Rakowski z z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Ekspert zauważa, że jeśli stracilibyśmy odporność na ten wariant koronawirusa, to trzeba by się liczyć z zupełnie nową pandemią, a wtedy niewykluczony byłby lockdown. - W przypadku Omikronu powinniśmy iść na liczbę przeciwciał, a nie na jakość - zauważa dr Paweł Zmora, wirusolog z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Dlaczego? O tym m.in. w materiale wideo.