Omikron atakuje Chiny. W dwa dni zbadają 14 mln ludzi

W sobotę wykryto pierwsze dwa przypadki Omikronu. Dokładnie nie wiadomo, gdzie doszło do zakażenia, jednakże wiadomo, że chorzy zarazili się w mieście. Dzięki śledzeniu kontaktów i masowym badaniom do poniedziałku zidentyfikowano 39 innych zakażeń. Dotyczy to głównie uczniów i ich rodziców.