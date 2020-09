Olsztyn. Strażnik więzienny z wyrokiem. Chodzi o podżeganie do zabójstwa

Jarosław Sellin o posłach Solidarnej Polski: młodzi, perspektywiczni, ideowi

Olsztyn. Wyrok dla strażnika więziennego

Jednak Robert zaczął podejrzewać Łukasza R, o romans z jego przyjaciółką, która pomogła mu w zdobyciu drugiej pracy. Strażnik miał wówczas zaproponować osadzonemu zamordowanie Roberta. Mężczyzna nie zgodził się, by wykonać to zadanie.

Łukasz R. został zwolniony z pracy i usłyszał zarzuty związane z: nakłanianiem do zabójstwa, przekroczeniem uprawnień oraz udzielaniem nieupoważnionym osobom informacji. Mężczyzna przyznał się do wszystkiego, z wyjątkiem do podżegania do zabójstwa. Według niego złożył taką propozycję w żartach.