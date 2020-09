Psycho Fans. Kolejna akcja prokuratury. Siedmiu członków gangu usłyszało zarzuty

To kolejna akcja śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej ws. Psycho Fans. Do tej pory do sądu skierowano 17 aktów oskarżenia przeciwko 107 osobom, które należały lub robiły interesy z grupą przestępczą powiązaną ze środowiskiem pseudokibiców klubu piłkarskiego Ruchu Chorzów. Ponadto w śledztwie, które toczy się od 2019 roku, podejrzanych jest blisko 60 osób.