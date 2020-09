Nielegalne leki na potencję. Sprzedawali je, choć nie były dopuszczone do obrotu

Handlowali lekami na potencję przez internet. Nie były dopuszczone do sprzedaży

Jak podaje policja, zatrzymano dziesięć osób, podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym podejrzanego o kierowanie nią, Kamila K. To efekt śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy z Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Podkarpackiego Zamiejscowego Wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie.

"Z ustaleń śledztwa wynika, że od 2016 roku aż do rozbicia grupy jej członkowie zajmowali się sprzedażą tabletek za pośrednictwem sklepów internetowych. Substancje były podrobione i niedopuszczone do obrotu na terenie RP. Według śledczych członkowie grupy w trakcie swojej nielegalnej działalności mogli sprzedać towar wart co najmniej 1,1 mln zł. śledztwo w sprawie nielegalnego obrotu lekami na potencję" - czytamy na stronie Komendy Głównej Policji.