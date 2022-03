Oligarchowie od Putina biednieją. Kuloodporny samochód Usmanowa skonfiskowany

Inną nieruchomością, należącą do oligarchy, skonfiskowaną na Sardynii, jest dom o wartości 4 milionów euro. Należał on do Petra Avena, który do niedawna kierował Alfa Bankiem, największym rosyjskim finansowym podmiotem komercyjnym. Swoje cenne aktywa - kompleks nieruchomości w Portisco, w rejonie Olbia oraz jacht - stracił również miliarder Aleksiej Mordaszow. Włoska policja zatrzymała jeszcze jedną jednostkę pływającą, zacumowany w liguryjskim porcie Imperia jacht należący do Giennadija Timczenki, miliardera blisko związanego z Putinem.