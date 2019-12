WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze senat + 3 olga tokarczukkrzysztof kwiatkowskitłit Natalia Durman 2 godziny temu Olga Tokarczuk w Senacie? Krzysztof Kwiatkowski: bardzo mi się podoba ten pomysł - Czy zaproszenie polskiej noblistki, osoby, z której wszyscy jesteśmy dumni, która jest na ustach wszystkich, którym literatura na świecie... Rozwiń Że chce zaprosić do siebie No ale … Rozwiń Transkrypcja: Że chce zaprosić do siebie No ale Aktorzy zaproszenie Jeżeli nie wiedziałem o tym pomyślę ale on chyba Czy zaproszenie Polskiej no Osoby z tej wszyscy jesteśmy dumni osoby która jest na ustach wszystkich tych którym liter Na świecie z Zgraniem na nosie nie to Przykład budowania dobrego Dobrego wizerunku Polski a także pewno jakiś taki przykład trochę Czytelnictwo na najwyższym poziomie zapoznawanie się ze wspaniałą litera To chyba pani czyta komentarze Niektórych Polityków czy też jestem Jednej ze stron politycznych bo mówi pan że wszyscy jesteśmy dumni z jest Które Zbulwersowany tym że Olga Dostała nagrodę Nobla bo nazywają anty Polką Jeszcze parę innych bardzo mocno w szpitalu Publicznych Polscy nie mówili z dumą i Tokarczuk Nie pokazywali Wspaniały przykład przedstawiciela polskiej kul I nie podkreślali że my jako naród polski mamy takich wspaniałych przedstawić Którzy tworzą literaturę na najwyższym światowym poziomie jestem web Przekonany że Pandy mają ból