Olga Tokarczuk, noblistka z Krajanowa. Duma rozpiera wieś. "Nasz człowiek z Noblem!"

- Cała gmina jest szczęśliwa, a my jeszcze bardziej, bo mamy zaszczyt mieć noblistkę ze wsi. Sama duma! - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Wioletta Wojtoń, sołtys Krajanowa. To tu swój dom ma Olga Tokarczuk. We wsi mieszka od 26 lat.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Olga Tokarczuk, noblistka z Krajanowa (PAP, Fot: Maciej Kulczyński)

Olga Tokarczuk, jedna z najpoczytniejszych polskich pisarek, zdobyła w czwartek literackiego Nobla za rok 2018. Od wielu lat jednym z najważniejszych miejsc na jej mapie jest Krajanów pod Nową Rudą, gdzie ma dom.

Jej znajomym z okolicy jest Leszek Kopcio. Znany w gminie "czarodziej - barista", właściciel kawiarni Biała Lokomotywa.

- Znam Olgę od jej pierwszego przyjazdu do Krajanowa. Znamy się przez lody pistacjowe, przez kawę z żołędziami, przez "Pokot" i Agnieszkę Holland. Olga jest zawsze uśmiechnięta, przychodzi do kawiarni z ogromną radością. Przyprowadza mi wielu wspaniałych gości i jestem dumny z ich obecności. Jest skromną osobą, pomocną, taką ciepłą duszą - opowiada mężczyzna w rozmowie z WP.

Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk. Polityk PiS zdradza, jak zareagował prezes Kaczyński

Pytany, jak zareagowali mieszkańcy na wieść o Noblu, odpowiada: - Ludzie są szczęśliwi z tego powodu. Mnie też to szczęście spotkało, byłem bardzo wzruszony. To naturalna reakcja tych, którzy się o tym dowiedzieli. Jesteśmy ogromnie z niej dumni.

Olga Tokarczuk. "Ona nas integruje" Pan Leszek mówi, że Olga Tokarczuk okoliczne tereny i mieszkańców zna doskonale.

- Na co dzień funkcjonowali w normalnych relacjach. Ludzie wiedzieli czym się zajmuje, jest pisarką, choć nie wszyscy czytali jej książki - dodaje.

Przyznaje, że narodowcy złorzeczyli jej przez jakiś czas. - Ludzie, którzy coś tworzą, sobą, swoją myślą, nie do końca są rozumiani. Nie zawsze przyjmuje się ich w sposób naturalny. Bywają uwagi, pikanterie słowne, ale to nie ma znaczenia. Olga to Olga, to jest ciepły człowiek - stwierdza pan Leszek.

- Ona nas integruje. Dla niektórych jest dziwakiem, a dla niektórych symbolem ciężkiej pracy - podsumowuje.

Sołtys wsi Wioletta Wojtoń mówi Wirtualnej Polsce: - Jesteśmy zadowoleni z tego Nobla, tylko się cieszyć!

- Cała gmina jest szczęśliwa, a my jeszcze bardziej, bo a mamy zaszczyt mieć noblistkę ze wsi. Sama duma - dodaje.

Sołtys mówi, że Olga Tokarczuk we wsi mieszka od 26 lat. - Zawsze jak były jakieś inicjatywy, imprezy, to się angażowała. Była aktywna, pomocna. Otwarta, i ludzka. Przede wszystkim nie wybijająca się tym, że jest pisarką. Zwykła osoba. Nasz człowiek. I tak samo traktowała nas wszystkich - podsumowuje.

Literacka Nagroda Nobla 2019. Olga Tokarczuk zwyciężyła W trakcie czwartkowej uroczystej gali przyznano dwie nagrody: ta za rok 2018 powędrowała do Olgi Tokarczuk! Laur za rok 2019 otrzymał Austriak Peter Handke.

Przypomnijmy, że w 2018 roku nagrody Nobla z dziedziny literatury nie przyznano. Z tego powodu wyróżnienie z poprzedniego roku przeszło na tę edycję. Pierwszą Polką nagrodzoną literackim noblem była Wisława Szymborska. Poetka otrzymała nagrodę w 1996 roku.

Przypomnijmy, że Tokarczuk ma też na swoim koncie nagrodę Brookera za powieść "Bieguni". Jest ponadto dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej "Nike" za "Biegunów" i "Księgi Jakubowe".