Ołeksandr Khara: Zachód nie musi czekać na porażkę Ukrainy. Wygra, jeśli my wygramy

Ale z ust Bidena też nie padła żadna konkretna deklaracja, a to jemu - jako pierwszemu z partnerów - Zełenski przedstawił plan zwycięstwa Ukrainy. Zrobił to we wrześniu, kiedy Ukraina wciąż była na "kurskiej fali". Tyle że zanim zdążył wrócić z Waszyngtonu, amerykańska prasa już pisała, że plan "nie zrobił wrażenia", bo nie ma w nim "zbyt wiele nowości". Nie wydaje się więc, by Biden był skłonny do radykalnych ruchów, a tym bardziej takich, jak zbliżenie Ukrainy do NATO, co jest pierwszym punktem w planie i "czerwoną linią" Kremla.