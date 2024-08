Aleksandra Prokopenko: Rosyjska gospodarka jest silna tylko na papierze

Jeśli sankcje miały zakończyć wojnę, ewidentnie to się nie udało, ale jeśli spojrzeć na nie jako na narzędzie regulacji, które miało osłabić rosyjską gospodarkę, to odniosły one sukces. Tyle że nie tak szybko jakby się chciało. Można dyskutować o tym, że sankcje wprowadzano z dużym opóźnieniem, kiedy Rosja już miała przygotowane rozwiązania. Albo czy na etapie planowania można było przewidzieć, że zachodnie firmy będą pomagać Kremlowi obchodzić zakazy i ograniczenia? Pomijając to, sankcje ostatecznie zrobiły, co miały zrobić: podniosły koszty w gospodarce.