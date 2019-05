Olejnik oskarża Jażdżewskiego: dał pan paliwo Jarosławowi Kaczyńskiemu

Leszek Jażdżewski w ogniu pytań Moniki Olejnik. Redaktor naczelny "Liberte!" musiał wytłumaczyć się z ostatniego wystąpienia, które wywołało niemałą burzę. - Chciał pan przyćmić Donalda Tuska? - pytała prowadząca.

Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny "Liberte!", był gościem programu " Kropka nad i " na antenie TVN24. Był pytany o swoje ostatnie przemówienie z 3 maja tuż przed wystąpieniem Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim, w którym skrytykował polski Kościół. "Ale rywalizacja na inwektywy i negatywne emocje z nimi nie ma sensu, dlatego że po kilku godzinach zapasów ze świnią w błocie orientujesz się w końcu, że świnia to lubi" - te słowa wywołały największe kontrowersje.

- Kto jest świnią w pańskim przemówieniu? - wypytywała redaktora Monika Olejnik. - Nikt nie jest świnią, bo to jest odpowiednik powiedzenia z angielskiego "nie warto się kopać z koniem" - odparł Jażdżewski. - Mówiłem o tym, że potrzebna jest odnowa polityki, zmiana opowieści, że nie można z hejterami ścigać się na hejt i cała ta reakcja później na moje słowa potwierdziła to - przekonywał publicysta.

- Nie mówię pana słowami, bo pan wkłada wszystkich do jednego worka, czy pan też wkłada biskupa Rysia, ks. Wiśniewskiego, prymasa Polaka? Prymas bardzo to przeżywa i wielokrotnie przepraszał za pedofilię. Można krytykować abp. Jędraszewskiego, którzy uważa, że pedofile to dzisiejsi męczennicy… – mówiła Monika Olejnik.