"Nie mieli świadomości". Pracownicy TVP zszokowani zarobkami Adamczyka

Likwidator TVP ujawnił zarobki czołowych gwiazd TVP. Wynika z tego, że tylko w 2023 roku Michał Adamczyk zarobił blisko 1,5 mln zł. - Wczoraj odebrałem kilka telefonów od pracowników Telewizji Polskiej, którzy wiedzieli, że te osoby zarabiają olbrzymie pieniądze. Natomiast nie mieli świadomości, że ta skala jest tak olbrzymia - mówił w programie "Newsroom" członek Rady Mediów Narodowych Marek Rutka. Przypomniał, że na duże pieniądze w mediach publicznych wskazywał już raport Najwyższej Izby Kontroli. - Z trzema pracownikami Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, którzy prowadzili działalność gospodarczą zawarto umowy na łączną kwotę 11 milionów zł. To byli pracownicy Telewizji Polskiej, którzy i tak zarabiali na etacie godne pieniądze idące w setki tysięcy złotych rocznie i do tego jeszcze 11 milionów. To jest coś niesamowitego - mówił. Przypomniał także, że z jednym pracownikiem TVP3 podpisano umowę na ponad 9 mln zł. - To są pieniądze, o których zwykłemu śmiertelnikowi się nie śniło (...) One doprowadzały do sytuacji, że pracownik telewizji był w stanie powiedzieć absolutnie wszystko - mówił Rutka.

