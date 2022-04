Olbrzymia zmiana w planach USA ws. Rosji. "Moskwę i Putina trzeba cofnąć do drugiej ligi"

- Chcemy, by Ukraina pozostała suwerennym, demokratycznym krajem zdolnym do obrony swojego suwerennego terytorium. Chcemy zobaczyć Rosję osłabioną do tego stopnia, by nie mogła robić tego rodzaju rzeczy, które robi napadając na Ukrainę. Ona już straciła znaczną część swojej zdolności bojowej i szczerze mówiąc, wielu swoich żołnierzy. Chcemy, by nie byli w stanie bardzo szybko odbudować tych zdolności - mówił na początku tygodnia podczas wizyty w Kijowie sekretarz obrony USA Lloyd Austin.