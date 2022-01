Olbrzymi humbak potrzebował pomocy. Niesamowite nagranie z Hawajów

Zespół ratowników zajmujący się ssakami morskimi poszukuje dorosłego humbaka, który zaplątał się w morskie śmieci u wybrzeży Hawajów. Humbaka po raz pierwszy zaobserwowano w niedzielę, 16 stycznia. Wtedy też ratownicy rozpoczęli usuwanie z wieloryba śmieci, które holował ze sobą pływając w oceanie. "The Garden Island" donosi, że ratownicy do tej pory usunęli około 600 metrów grubej liny z zaplątanego ssaka. Niestety nie udało się usunąć wszystkiego, zanim zwierzę odpłynęło. Ratownicy rozpoczęli poszukiwania. Do odnalezienia wieloryba ratownicy wykorzystują systemy telemetryczne. Humbaka miał zauważyć Graham Talaber, który filmował żółwie morskie. O swoim odkryciu poinformował Narodową Służbę Oceaniczą i Atmosferyczną, która przekazała informację, że humbak był wychudzony, miał jasną barwę i szorstką skórę. - Będziemy kontynuować nasze wysiłki, jeśli pozwolą na to warunki – przekazały służby, które proszą mieszkańców o kontakt, gdy tylko zwierzę znów pojawi się w okolicy.