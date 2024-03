Olaf Scholz traci kontrolę nad debatą o pociskach Taurus

Politolog Johannes Varwick z Uniwersytetu w Halle broni jednak idei zamrożenia: – Zamrożenie konfliktu w żadnym wypadku nie oznacza jego rozwiązania, ale zapobieżenie jego eskalacji – przekonuje w rozmowie z DW. Jeśli ma się do czynienia z konfliktem, który w istniejących warunkach jest nie do rozwiązania, nie dąży się do osiągnięcia idealnego rezultatu, lecz "zawiesza" się go, usiłując dojść do minimalnego kompromisu, który może być wynegocjowany przez obie strony. To oczywiście nie gwarantuje sukcesu, ale biorąc pod uwagę alternatywne możliwości, jest odpowiedzialną strategią – twierdzi politolog.