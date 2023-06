Okupowali to miejsce od miesięcy, teraz wyjeżdżają. Co knują Rosjanie?

"Nie trzeba wysadzać elektrowni, by tym straszyć"

Rozmówca WP podkreśla jednak, że doszło już choćby do wysadzenia zapory w Nowej Kachowce. - Woda zalała tereny okupowane przez Rosjan, które - w ich ocenie - należą do nich. Co prawda zaszkodziło to im, ale być może pomogło zahamować ukraińską kontrofensywę, więc ktoś mógł pomyśleć, że było warto. Podobnie może być z Zaporożem - ocenia.