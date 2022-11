Okrutny plan Rosjan. Zełenski alarmuje

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosja dąży nie tylko do pozostawienia Ukraińców bez światła i ciepła, ale także do odizolowania ich od siebie, dlatego planowane są dodatkowe decyzje dotyczące zachowania komunikacji. - Jest to sprawa fundamentalna - zadeklarował. Przekazał także, że Ukraińcy przygotowują się do natarcia. - Nagrywamy, jak okupanci próbują przerzucić dodatkowe siły - dodał.