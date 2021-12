Okradli szkołę z cennego sprzętu dla niepełnosprawnych dzieci. Policja szuka sprawców

Szkoła Podstawowa nr 116 we Wrocławiu poinformował na swojej stronie, że w ostatni poniedziałek (20 grudnia) dyrektor placówki zgłosił na policję sprawę kradzieży, do której doszło w budynku. Łupem złodziei padł sprzęt elektroniczny, który wykorzystywany jest do terapii dzieci z niepełnosprawnościami.