Okradli metodą "na kolca". Ogromny łup Gruzinów w Warszawie

Przebili ofierze oponę. Łupem Gruzinów padło 100 tys. złotych

Sprawcy, żeby zatrzymać mężczyznę, podłożyli pod jedną z opon kolec, co zmusiło go ostatecznie do zatrzymania. "Wtedy sprawcy wybili szybę i skradli ponad 100 tys. złotych w polskiej i obcej walucie" - przekazał podinsp. Robert Szumiata.