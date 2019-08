Okradł sklep i poturbował mężczyznę. Grozi mu 10 lat więzienia

32-letni mieszkaniec Wrocławia próbował ukraść ze sklepu batoniki o wartości 4 złotych. Uciekając ze sklepu, przewrócił innego klienta, który usiłował go zatrzymać. Za kradzież i spowodowanie obrażeń u 55-latka grozi mu 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w sobotę w jednym ze sklepów na wrocławskim Zakrzowie. 32-latek usiłował ukraść słodycze, jednak wyjście z lokalu zagrodził mu 55-letni mężczyzna, który chciał zatrzymać rabusia. Sprawca jednak pchnął go na chodnik i zbiegł z miejsca przestępstwa. Starszy mężczyzna upadł niefortunnie, uderzając głową o krawężnik. Spod sklepu został przewieziony do szpitala.