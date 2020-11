Okradł kościół, bo chciał przyspieszyć apostazję

- W tym czasie w świątyni trwały przygotowania do pogrzebu; trumna z ciałem była już wystawiona, a proboszcz spowiadał wiernych. Wykorzystując nieobecność księdza, 34-latek zabrał zabytkową łódkę liturgiczną wraz ze srebrną łyżeczką, służącą do przechowywania kadzidła, o wartości co najmniej 1 tys. zł. Gdy tylko kapłan zorientował się, że doszło do kradzieży, od razu powiadomił policję - poinformował w poniedziałek rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.