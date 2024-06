Oko w oko ze śmiercią. Krwawa wymiana ognia pod Czasiw Jarem

W obwodzie donieckim wciąż trwają zażarte walki. Ukraińcy pokazali z perspektywy żołnierza, co aktualnie dzieje się pod Czasiw Jarem. Wyjątkowy materiał opublikował oficjalny kanał Wywiadu Obronnego Ukrainy (HUR) na platformie YouTube. Kamera na hełmie wojskowego uwieczniła kilka kluczowych momentów ze szturmu na rosyjskie pozycje. Na początku możemy zauważyć, że cała grupa została przywieziona do strefy walk wozem opancerzonym. Następnie dochodzi do ostrzału rosyjskich okopów. Żołnierze armii Putina rozpoczynają obronę swoich pozycji. W pewnym momencie widać, ile szczęścia miał jeden z Ukraińców, gdy w ścianę za którą stał uderzył pocisk moździerzowy okupantów. Po odparciu ognia Ukraińcy rozpoczynają ewakuację rannych żołnierzy. Co więcej, podczas tej akcji udało im się złapać Rosjanina, który nie zdążył uciec w bezpieczne miejsce. "Żołnierze Międzynarodowego Legionu Wywiadu Obronnego Ukrainy kontynuują obronę manewrową w pobliżu miejscowości Czasiw Jar. Wideo z kamery hełmowej zwiadowcy pokazuje epizody ewakuacji z czerwonej strefy, bliską wymianę ognia z wrogiem i schwytanie rosyjskiego najeźdźcy" - przekazano w opisie do nagrania.