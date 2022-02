Oko w oko z rekinem. Świadek wszystko nagrał dronem

To było bliskie i początkowo nieświadome spotkanie. Pod dwójką osób pływających na paddleboardzie (desce SUP) w u wybrzeży Kalifornii przepłynął ogromny rekin młot. Zwierzę było większe od deski. Rekin nie zachowywał się agresywnie, był ciekawski. Przypadkowo ten moment uchwycił z góry Evan Parness, fotograf i mieszkaniec Delray Beach. Amerykanin postanowił użyć nowego drona u wybrzeży Palm Beach. Mężczyzna był zaskoczony widokiem, który nagrała jego kamera. Wideo szybko trafiło do sieci. - Jestem zachwycony, że udało mi się uchwycić tak niesamowity moment – podsumował nagranie w mediach społecznościowych autor. Rekin młot jest gatunkiem ryby żarłaczokształtnej. Gatunek ten jest uznawany za potencjalnie groźny dla człowieka. Do 2013 r. odnotowano 35 ataków na ludzi.