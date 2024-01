"Okłamują Polaków?". Szydło oburzona

Przypomnijmy, że podczas nieformalnego spotkania ministrów środowiska w Brukseli Zielińska powiedziała, że UE musi przyjąć ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych. Pytana o to, czy polski rząd popiera zatwierdzenie celu 90-procentowej redukcji do 2040 roku, odpowiedziała: - Podchodzimy do tego ostrożnie i bardzo konstruktywnie. Zrobimy wszystko, aby osiągnąć ten cel, jeśli zostanie on uzgodniony.