Okładki tygodników. Andrzej Duda walczy w wyborach prezydenckich 2020

Wtorkowe wydanie tygodnika "Do Rzeczy" informuje, że prezydent rozpoczął już walkę o drugą kadencję. Z kolei "Sieci" publikuje nowe zdjęcia wraku i twierdzi, że ujawni "rosyjską tajemnicę" dotyczącą śledztwa smoleńskiego.

W najnowszym numerze tygodnik "Do Rzeczy" relacjonuje walkę prezydenta Andrzeja Dudy o drugą kadencję. Głowa państwa miała już wystartować z kampanią wyborczą. Na okładce widzimy również zapowiedź artykułu publicysty Rafała Ziemkiewicza, który ocenia, że "PiS się pogubił". Możemy również zobaczyć relację z gali w Zamku Królewskim i wręczenie nagród Strażnika Pamięci 2019.

"Sieci" publikuje 24 nowe, niepublikowane do tej pory zdjęcia wraku samolotu Tu-154M. Tygodnik twierdzi również, że ujawni "rosyjską tajemnicę o smoleńskim wraku, którego części mają być od lat trzymane w ukryciu". Dziennikarze dotarli do materiałów, które pokazują, co kryje się wewnątrz hangaru. Przeczytamy również o "pięciu sprawach, których Polacy nie wybaczą Donaldowi Tuskowi" oraz wywiad ze Stanisławem Piotrowiczem.