Wiadomo też, że spośród około 19 000 żołnierzy piechoty morskiej USA stacjonujących na Okinawie, ponad 4000 zostanie przeniesionych na Guam w ramach obecnego projektu, na który rządy Japonii i USA wyraziły zgodę w kwietniu 2012 r. Wliczając tych, którzy przenoszą się na Hawaje, łącznie około 9000 Marines z Okinawy opuści Japonię. W rezultacie liczba US Marines w prefekturze zmniejszy się do około 10 000.

Okinawa jest strategicznie położona na wschód od Tajwanu, co czyni ją kluczowym punktem w kontekście napięć między USA a Chinami. Pekin rości sobie prawa do Tajwanu i nie wyklucza użycia siły, by przejąć kontrolę nad wyspą.