Nowy przedmiot podzielił rodziców. Gigantyczna liczba skarg

Tysiące protestów wpłynęło do Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z planowaną edukacją zdrowotną, która ma zastąpić wychowanie do życia w rodzinie od roku szkolnego 2025/2026. Koordynator prac nad podstawą programową, prof. Zbigniew Izdebski przekazał, że merytoryczne uwagi zostaną rozpatrzone do świąt Bożego Narodzenia.

- Po to były wprowadzone konsultacje społeczne, żebyśmy jako zespół, rozpatrzyli te, które są merytoryczne - zaznaczył prof. Izdebski. Jego zdaniem, powinno się to udać do świąt Bożego Narodzenia.

Przekazał, że "wpłynęło poparcie szeregu instytucji i organizacji, które w sposób ekspercki zajmują się zagadnieniem edukacji, zdrowia, wychowania, profilaktyki oraz uwagi merytoryczne". Wpłynęły też, jak dodał, uwagi wyrażające "protest przeciwko wprowadzeniu zdrowia seksualnego w ramach edukacji zdrowotnej", wprowadzeniu całego przedmiotu lub "przeciwko likwidacji" WDŻ. Są także, jak poinformował, treści "mówiące o rzekomym naruszeniu zapisu konstytucji w aspekcie prawa rodziców do wychowywania dzieci".

Izdebski powiedział, że do nich zespołowi trudno jest się odnieść. Zaznaczył, że "edukacja zdrowotna nie wchodzi w kompetencje rodziców do wychowywania swoich dzieci". Dodał, że "szkoła ma obowiązek przekazywania wiedzy i to jest konstytucyjne prawo dzieci do edukacji - do wiedzy opartej na badaniach i faktach naukowych".

Zagadnienie zdrowia seksualnego, jak zauważył, stanowi zresztą jedną dziesiątą całego programu. "Trzeba popatrzeć całościowo na program, a nie uruchamiać fobie i fantazje na ten temat" - powiedział.

Sprzeciw organizacji i biskupów

Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, zrzeszająca ponad 70 organizacji, wyrażała sprzeciw wobec nowego przedmiotu, zawierającego edukację seksualną, podnosząc konstytucyjne argumenty. Protesty dotyczyły m.in. zachowania dobrowolności takich zajęć i prawa rodziców do pierwszeństwa w wychowaniu.

Na początku grudnia odbył się protest pod hasłem "Tak dla edukacji, nie dla deprawacji", podczas którego prezes Stowarzyszenia Pedagogów NATAN Zbigniew Barciński krytykował przeniesienie tematyki seksualności z okręgu rodziny do zdrowia, uznając to za antyrodzinną politykę.

Konferencja Episkopatu Polski uznała projekt za niezgodny z konstytucją twierdząc, że edukacja seksualna należy do rodziców. Jednak wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer oraz ministra Barbara Nowacka broniły konieczności przedmiotu, podkreślając jego interdyscyplinarność i dostosowanie do współczesnych potrzeb edukacyjnych.