Ojciec Tadeusz Rydzyk porównał się do Jezusa. Oskarżyciel zabrał głos

Szymon Osowski był gościem Patrycjusza Wyżgi w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Prezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska był pytany o proces wytoczony przeciwko Lux Veritatis – fundacji na czele której stoi o. Tadeusz Rydzyk. Osowski opowiedział o tym, jak Watchdog Polska próbowała uzyskać informacje o funduszach fundacji zasilanej przez rządowe dotacje. Osowski podkreślił, że na mocy przepisów Lux Veritatis powinna przekazać dane "niezwłocznie, do 14 dni, w wyjątkowych przypadkach do dwóch miesięcy". – Jest mi trochę przykro, że od ostatniego tygodnia dużo w telewizji Trwam i Radiu Maryja jest informacji o Watchdog Polska (…) a tak naprawdę tego czasu nie poświęcono na udostępnienie informacji – powiedział gość WP. Jednak fundacja tego nie zrobiła, a sprawa trafiła do sądu. Podczas rozmowy pojawiła się również kwestia ostatniej wypowiedzi o. Rydzyka, który mówił o podobieństwie do Jezusa. – Żadnej z tych spraw, by nie było gdyby (…) fundacja Lux Veritatis działała przejrzyście i odpowiadała w pełni na nasze pytania, to nasze postępowanie skończyłoby się cztery lata temu – ocenił szef Watchdog Polska. Więcej w materiale wideo.

