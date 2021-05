Ojciec Rydzyk uspokaja przed COVID-em. Wzywa wiernych na Jasną Górę

Do tłumnego uczestnictwa w wydarzeniu o. Rydzyk namawiał na antenie Radia Maryja, którego jest dyrektorem. - Mówią, że trwa pandemia, ale przecież trzeba żyć. Idziesz do sklepu, uprawiasz sport, idziesz do pracy, nie bój się kościoła i Jasnej Góry. Plac jasnogórski jest duży. Będziemy na wolnym powietrzu - podkreślał o. Tadeusz Rydzyk.