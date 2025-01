"Akt bezprawny". Episkopat krytykuje nowe rozporządzenie MEN

W niedzielę Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało komunikat dotyczący zmian wprowadzonych przez MEN. KEP twierdzi, że redukcja religii do 1 godziny "ogranicza prawo rodziców wierzących do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawo samych uczniów do systemowego wsparcia w rozwoju ku pełnej dojrzałości obejmującej również sferę duchową".