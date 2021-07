Ojciec Rydzyk przejdzie na emeryturę? "Może być zmęczony"

W ostatnich dniach media informowały, że o. Tadeusz Rydzyk dostał od prowincjała zakonu redemptorystów polecenie przejścia na emeryturę. Duchowny z Torunia przekazał jednak, że nie ma takich planów. - To zależy od tego, jak on się czuje. Bo to, że osiągnął wiek emerytalny, to jest jedno. Trudno mi się wypowiadać, ile ma zdolności do dalszego przewodzenia temu całemu kompleksowi, holdingowi medialnemu, jaki stworzył - tłumaczył w programie "Newsroom WP" dominikanin o. Roman Bielecki. - Pomijając wszystkie nasze dyskusje dotyczące o. Tadeusza Rydzyka, chylmy czoła przed liczbą rzeczy, które robi. Jest jednak bardzo sprawnym menadżerem. I jak rozumiem, mając 76 lat, może tym być zmęczony - komentował zakonnik.