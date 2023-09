Ojciec Rydzyk boi się, co będzie po wyborach

- Boję się o przyszłość Ojczyzny. Jeżeli pewne siły, które tak krzyczą, dojdą do władzy - zniszczą Polskę. Możemy się już nie podnieść przez wiele lat. Będzie zniewolenie na własne życzenie - powiedział Tadeusz Rydzyk, który zadzwonił w środę do programu "Rozmowy niedokończone"w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. - Róbcie wszystko, aby iść do wyborów i dobrze wybrać - dodał Rydzyk, czytamy na stronie Radia Maryja.