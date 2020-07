Ojciec prezydenta Polski ujawnił swój majątek. Zarabia więcej niż syn

Profesor Jan Duda jest na co dzień przewodniczącym sejmiku małopolskiego. W wyborach samorządowych ojciec prezydenta był liderem listy Prawa i Sprawiedliwości, zdobył 56 763 głosów - ponad dwa razy więcej niż w 2014. Na przewodniczącego wybrano go 30 października 2019 r.

Dodatkowo dostawał również emeryturę. W 2019 r. było to 83 680,49 zł - miesięcznie daje to 6,9 tys. zł. Podobne świadczenie otrzymuje prezes PiS Jarosław Kaczyński, który kilka dni temu również ujawnił swoje oświadczenie majątkowe za ubiegły rok.

Ojciec prezydenta jeździ samochodem KiA Rio z 2017 roku wartym 40 tys. zł. W ubiegłym roku spłacił kredyt mieszkaniowy, który Dudowie wzięli na zakup 49-metrowego mieszkania w Krakowie, w apartamentowcu obok bloku, w którym mieszkali od lat 80. Do grudnia 2019 r. kredyt w wysokości 310 tys. zł został spłacony.

"To, że teraz mam dochody (…), to jest błysk spadającego meteorytu. (…) Wcześniej przez lata żyliśmy na granicy ubóstwa, 20 lat jeździliśmy maluchem. Może to nasze skromne życie też ukształtowało naszego syna, jego wyczulenie na potrzeby społeczne” – mówił 2019 roku w wywiadzie dla "Gazety Krakowskiej”.