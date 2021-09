Ojciec prezydenta o homoseksualizmie. Reakcja Joanny Muchy

- Homoseksualizm jest w znacznym stopniu zjawiskiem zaraźliwym - stwierdził prof. Jan Duda, ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, w najnowszym "Newsweeku". Co na to posłanka Polski 2050 Joanna Mucha? - On oczywiście nie mówi o tym, że można się zarazić homoseksualizmem jak bakterią czy wirusem, on mówi o tym, że im szerzej mówimy o homoseksualizmie, tym więcej osób tę identyfikację w sobie odkrywa. Ale ja chce panu profesorowi powiedzieć, że to dobrze. Dlatego że inaczej ludzie żyją przez całe życie w jakimś rodzaju zaprzeczenia - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Nie rozumiem, dlaczego ludziom przeszkadza to, że obok jest osoba, która inaczej kocha niż oni. W jaki sposób to ich krzywdzi, w jaki sposób to im szkodzi - podkreśliła.