Ojciec prezydenta Andrzeja Dudy ocenił o. Tadeusza Rydzyka. "Jest bardzo potrzebny"

Jan Duda, ojciec prezydenta, nie zgadza się z krytykami ojca Tadeusza Rydzyka. Dziwił się powiedzeniu "gdzie modlitwa, tam nie powinno być polityki". Podkreślił, że redemptorysta łączy dwa talenty.

Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi zarzuca się, że uprawia politykę. - Uważam, że każdy to robi - odpowiedział dziennikarzom portalu se.pl ojciec prezydenta Jan Duda.

Nie przeszkadza mu połączenie "modlitwy i polityki". - Każdy powinien mieć prawo do tego, by uprawiać politykę publicznie, a szczególnie ludzie wierzący. Ojciec Rydzyk wprowadził do debaty publicznej głos Kościoła - tego Kościoła, którym jest lud - tłumaczył Jan Duda.