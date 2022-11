Ojciec poświęcił życie, by uratować córkę

Syn Wikeepy zaryzykował własne życie, próbując uratować ojca. Wskoczył do wody i trzymał Wikeepę nad powierzchnią, zanim wepchnął go na łódź ratunkową. "Jest bohaterem, jak jego ojciec. To historia miłości rodziny, która oddałby za siebie wszystko, łącznie z życiem" - napisano w oświadczeniu.