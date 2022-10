Ohyda w KFC. Pracownicy sieciówki przyłapani na nagraniu

Ohyda za zamkniętymi drzwiami

Na wstępie udostępnionego nagrania można zobaczyć młodą pracownicę, która zbliża do ust tacki z kurczakiem. Ale na tym nie koniec dzikich zabaw z jedzeniem. Po chwili inni członkowie załogi chwytają w dłonie żywność - między innymi sałatę oraz kawałki kurczaka - by porozrzucać to wszystko po całej kuchni. Według news.com.au ekscesy z jedzeniem rozwijają się w zawrotnym tempie, bo zaraz kamera rejestruje kobietę, która liże ugotowanego kurczaka, a w tym samym czasie inni pracownicy obrzucają ją kawałkami jedzenia. Wśród innych obrzydliwych zachowań znajduje się podjadanie garściami kawałków kurczaka oraz sałaty, by zaraz potem wrzucić ją z powrotem do pojemnika.