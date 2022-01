Ogromny rekin w Indiach. Plażowicze nie kryli zaskoczenia widokiem bestii

Dwutonowy rekin stał się atrakcją dla mieszkańców południowych Indii. Na nagraniu, udostępnionym przez agencję Newsflare, widać ogromną rybę wyłowioną przez miejscowych rybaków. Rekin wzbudził zainteresowanie Hindusów do tego stopnia, że zaczęli na nim siadać i robić sobie z nim zdjęcia. Jeden z rybaków, który wyłowił rekina, został przez niego zaatakowany podczas połowu. Zwierzę zaplątało się w sieć. Mężczyzna nie był w stanie samodzielnie wyciągnąć giganta z łodzi. Zdecydował się na to za pomocą wielkiego dźwigu. Rzadki okaz został sprzedany na aukcji za ok. 6,5 tys. złotych. Rekin wielorybi to największa znana ryba na świecie. Mierzy około 18 metrów i może ważyć nawet 13 ton. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody uznała gatunek za zagrożony wyginięciem. Każdego roku maleje liczebność populacji tych ryb. Może odpowiadać za to nielegalne odławianie większych osobników tego gatunku.