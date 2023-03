Ogromny pożar koło Moskwy. Największa taka fabryka

Pożar w zakładach w Jarosławiu w Rosji

Z kolei w środę doszło do pożaru w Zakładach Produkcji Silników w Jarosławiu w Rosji. W tej fabryce wytwarzane są m.in. silniki do międzykontynentalnych pocisków balistycznych Topol-M, zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych - powiadomił ukraiński portal focus.ua.