Ogromne zwierzę z tajemniczymi ranami. Ocean wyrzucił truchło na brzeg

Znaleziony wieloryb należał do rodziny zyfiowatych, czyli do wali dziobogłowych. Naukowcom do tej pory nie wiele udało się dowiedzieć na ich temat. Wszystko dlatego, że te wieloryby są w stanie wytrzymać pod wodą bez wynurzania się ponad 3 godziny. Żaden inny ssak morski nie potrafi nurkować tak głęboko. Nie wiadomo, jaki gatunek wieloryba wyrzucił ocean. Do tego potrzebne okaże się sekwencjonowanie DNA z próbek tkanki zwierzęcia.