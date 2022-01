Ogromne kolejki na cmentarzach. Nawet dwa tygodnie czekania na pogrzeb

– Jest to spowodowane ograniczeniem czasowym. Zmarłych można chować od świtu do zmierzchu, a w zimie słońce zachodzi już o godzinie 15–16. Inaczej jest na małych, wiejskich cmentarzach, gdzie przed pandemią chowano 2–3 osoby rocznie. Jeśli teraz chowa się 4–5 osób, to nie ma to większego znaczenia – wyjaśnia Krzysztof Wolicki, prezes Stowarzyszenia Branży Pogrzebowej.